لوبيتيجي: لم أكن عصبيًا أمام فريق أقصى برشلونة وأتلتيكو مدريد

2018/09/20 | 02:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إسلام أحمد فيسبوك تويتر أعرب المدير الفني جولين لوبيتيجي، لريال مدريد الإسباني، عن سعادته بالانتصار الكبير الذي حققه على حساب روما في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد حقق الفوز بثلاثية نظيفة، بفضل أهداف كلا من إيسكو وجاريث بيل والبديل ماريانو دياز.

لوبيتيجي رد على سبب العصبية الزائدة: "لا لم أكن عصبيًا بل نشيطًا، أنتم تعلمون لو لم نأخذ الأفضلية في الهجمات، سيقومون بالهجوم علينا، لعبنا مباراة كبيرة ونستحق الـ3 نقاط".



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السحر..



المهارة..



الأناقة..



السيد إيسكو! ✨#أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/355u1KJ3B7

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 19, 2018وعن لوكا مودريتش ونافاس: "لعب لقاء جيد جدًا، وأهدر هدفًا، وكان متواجدًا في العديد من أرجاء الملعب، ولقد اخترت نافاس للمشاركة في لقاء اليوم وظهر بشكل جيد".

وتابع عن أداء الفريق: "لعبنا جيدًا، أمام فريق كان على بعد هدف من الوصول لنهائي النسخة الماضية، وقاموا باقصاء برشلونة وأتلتيكو مدريد، أنا راضٍ ونحن مازالنا ننمو ونتطور، ولدينا مهمة أخرى بعد 3 أيام".

وعن هدف ماريانو دياز: "لقد قلت له بأن الهدف للفريق، ولقد سمع كلامي، أنه يعرف النادي، وشعور دوري أبطال أوروبا، لقد قدم كل شيء، وسجل هدفًا وأنا سعيد له".

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— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 19, 2018وأكمل عن جاريث بيل: "لدينا فريق رائع، وعلينا مساندتهم من أجل التوهج وإظهار أفضل ما لديهم، عندما سجلنا الهدف الثاني، كنا نعرف أنهم إن سجلوا هدفًا سنعاني لذلك أنا سعيد لأننا نستحق هذا الفوز بكل وضوح".

واختتم عن مشوار ريال مدريد بالأبطال: "لدينا 3 نقاط في البداية، وأمامنا 5 مباريات، الآن سنغلق ملف دوري الأبطال ونركز على المباريات المعقدة التي سنخوضها الأسابيع المقبلة".





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