ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2018-19 | ميسي يضرب آيندهوفن بهاتريك يضعه في القمة

2018/09/20 | 02:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت مباريات دوري أبطال أوروبا 2018-19 يوم الثلاثاء 18 سبتمبر 2018 ميلادياً، الموافق 8 محرم 1440 هجرياً، وذلك بمرحلة المجموعات التي تضم 32 فريقاً من جميع أرجاء القارة العجوز.

يرى الكثيرون أن كأس ذات الأذنين هو مسابقة الأندية الأقوى في العالم، ويرى البعض أنها الأقوى على الإطلاق بعد كأس العالم للمنتخبات.

فاز كريستيانو رونالدو بلقب هداف المسابقة الموسم الماضي، وذلك بعد أن سجل 15 هدفاً لصالح ريال مدريد الذي فاز باللقب بعد الانتصار على ليفربول، وتقاسم ثلاثي الريدز محمد صلاح، روبيرتو فيرمينو وساديو ماني الوصافة برصيد 10 أهدافٍ لكلٍ منهم.



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وفي هذا التقرير نستعرض جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2018-2019..

اقرأ أيضاً.. ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا 2018-19 | ليفربول يفوز على باريس سان جيرمان ويصعد للصدارةترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2018-2019قابل برشلونة آيندهوفن في اليوم الأول من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا وانتصر عليه برباعيةٍ نظيفة، وشهد اللقاء تسجيل ليونيل ميسي ثلاثة أهدافٍ في شباك الفريق الهولندي، فصعد للصدارة مباشرةً دون منافس.

في اليوم التالي، قابل يوفنتوس فالنسيا وانتصر عليه بهدفين نظيفين رغم طرد كريستيانو رونالدو، وسجل هدفي البيانكونيري بيانيتش وأصبح في المركز الثاني، كما واجه مانشستر يونايتد يونج بويز وفاز عليه بهدفين أيضاً سجلهما بوجبا.

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جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2018-2019: الترتيب اللاعب الأهداف 1 ليونيل ميسي - برشلونة 3 =2 بول بوجبا - مانشستر يونايتد 2 =2 ميراليم بيانيتش - يوفنتوس 2 =2 ميخائيل كرمينتشيك - فيكتوريا بلزن 2 =2 نيكولاس تاجليافيكو - أياكس 2 =3 سيلتشوك إينان - جلطة سراي 1 =3 روبيرتو فيرمينو - ليفربول 1 =3 كريستيان بوليشيتش - بوروسيا دورتموند 1 =3 دانييل ستوريدج - ليفربول 1 =3 بريل إيمبولو - شالكه 1 =3 صامويل جراندسير - موناكو 1 =3 إيرين ديرديوك - جلطة سراي 1 =3 عثمان ديمبيلي - برشلونة 1 =3 ماورو إيكاردي - الإنتر 1 =3 كيليان مبابي - باريس سان جيرمان 1 =3 أوتافيو - بورتو 1 =3 ماتياس فيسينو - الإنتر 1 =3 دييجو كوستا - أتلتيكو مدريد 1 =3 كريستيان إيريكسين - توتنهام 1 =3 جيمس ميلنر - ليفربول 1 =3 جاري رودريجيز - جلطة سراي 1 =3 خوسيه ماريا خيمينيز - أتلتيكو مدريد 1 =3 توماس مونييه - باريس سان جيرمان 1

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