رسميا – غياب معتز هوساوي عن الملاعب لمدة ثلاثة أسابيع

2018/09/20 | 02:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زهيرة عادل فيسبوك تويتر أعلن نادي اهلي جدة السعودي غياب معتز هوساوي؛ مدافع الفريق، عن المشاركة في المباريات لمدة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع بعد نقله إلى أحد المستشفيات مساء أمس الأربعاء.

الراقي يستعد لخوض لقاء الجولة الثالثة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان، أمام الحزم في 22 من الشهر الجاري، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

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اللاعب تعرض خلال الفترة الأخيرة إلى ضيق متكرر في التنفس، مما استدعى نقله للمستشفى، وبقائه بها لعدة أيام للخضوع للعلاج الطبيعي والتحاليل الطبية اللازمة وفقا لما أثبتته الفحوصات الطبية.

وقام جميع لاعبي الفريق ومجلس إدارة النادي بزيارة هوساوي رفقة الجهاز الفني بقيادة بابلو جويدي؛ المدير الفني.

صور من زيارة إدارة النادي #الأهلي واللاعبين وجميع الأجهزة العاملة بالفريق الكروي الأول للكابتن معتز هوساوي.



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— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) ١٩ سبتمبر ٢٠١٨يذكر أن الأهلي يحتل المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد أربع نقاط، بعدما كان قد تعادل في الجولة الأولى أمام التعاون وفاز على أحد في الجولة الثانية.

🎬 زيارة منسوبي النادي للكابتن معتز هوساوي#الأهلي https://t.co/J3HeVJ0kcN

— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) ١٩ سبتمبر ٢٠١٨

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