أليغري - طرد رونالدو يؤكد ضرورة استخدام الـ VAR

2018/09/20 | 02:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ورغم طرد رونالدو حقق يوفنتوس فوزاً ثميناً بثنائية نظيفة خارج ملعبه في مستهل مسعاه نحو الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا.

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