مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي جنوب قطاع غزة- الصحة الفلسطينية

2018/09/20 | 02:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل شاب فلسطيني يبلغ من العمر 15 عاما برصاص الجيش الإسرائيلي قرب "مخيم العودة" شرق مدينة رفح، أثناء قمع الجيش لمتظاهرين قرب السياج الحدودي جنوبي القطاع.

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