English | كوردى


2018/09/20 | 02:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- "قد يأخذون حياتنا، لكنهم لا يمكنهم أن يأخذوا حريتنا".

ويليام والاس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("شعارات رنانة"... كيف تخدعنا الرغبة في الحرية) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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