موعد مباراة ريال مدريد ضد إسبانيول، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

2018/09/20 | 02:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد السيوفي

يحل إسبانيول ضيفاً على ريال مدريد بالسانتياجو بيرنابيو ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإسباني، وذلك يوم السبت 22 سبتمبر 2018 ميلادياً، الموافق 12 محرم 1440 هجرياً في التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة، العاشرة إلا ربع بتوقيت الرياض.





يحل الملكي في المركز الثاني برصيد 10 نقاط بعدما استطاع أتلتيك بلباو أن يقتنص تعادلاً غالياً بالسان ماميس بنتيجة (1-1)، لتصبح الصدارة لبرشلونة برصيد 12 نقطة بينما يأتي أقرب الزاحفين خلف المرينجي برصيد 7 نقاط والتي يمتلكها سلتا فيجو محتلاً بهم المركز الثالث؛ سيدخل ريال مدريد المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الانتصار الرائع الذي حققة بالجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال أوروبا بثلاثية قاتله على ذئاب روما.



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على الجانب الآخر فيحتل إسبانيول المركز الرابع برصيد 7 نقاط متعادلاً مع الأربعة مراكز التي تليه ومع سلتا فيجو صاحب المركز الثالث أيضاً، بعدما انتصر أصحاب القمصان الزرقاء على كلاً من فالنسيا وليفانتي، بينما تعادل مع السيلتييين وهُزم في مباراة واحدة والتي كانت ضد ألافيس.

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ويقدم موقع جول النسخة العربية تقريراً عن كل ما يخص مباراة ريال مدريد ضد إسبانيول بالجولة الخامسة من الدوري الإسباني؛ ما هي الغيابات وما هو التشكيل المتوقع؟ وما هو موعد المباراة والقنوات الناقلة؟

موعد مباراة ريال مدريد ضد إسبانيول والقنوات الناقلة

الضربة المزدوجة - بيريز يحدد أهداف لوبيتيجي مع ريال مدريد

المباراة

الملعب

الموعد

الحكم القناة الناقلة

ريال مدريد -إسبانيول سانتياجو بيرنابيو

السبت 22 سبتمبر 2018 ميلادياً، 12 محرم 1440 هجرياً، 20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت السعودية أنتونيو ماتيو لاهوز beIN SPORTS HD 12

الغيابات والتشكيل المتوقع لريال مدريد سيكون ريال مدريد مكتمل الصفوف ولن يغيب عنه أي لاعب للإصابة أو الإيقاف.

💬 @marianodiaz7: "أنا سعيد للغاية ببداية الفريق وبالفوز وبالهدف في مباراتي الأولى." #RMUCL pic.twitter.com/BUb7TYzxSE

— Real Madrid C.F.



ع (@realmadridarab) September 19, 2018 سيبدأ لوبيتيجي بطريقته المعتادة منذ وصوله لسانتياجو بيرنابيو، ولتشكيل التوقع هو:

التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوامارسيلو - سيرخيو راموس - رافائيل فاران - داني كارباخالتوني كروس - كاسيميرو - لوكا مودريتشماركو أسينسيو - كريم بنزيمه - جاريث بيل

الغيابات والتشكيل المتوقع لإسبانيول

لا يوجد غيابات في صفوف إسبانيول بداعي الإصابة أو الإيقاف، ومن لمتوقع أن يكون التشكيل كالأتي:

🎥 FAST PRESS | @eGranero11: "Tenemos capacidad de jugar bien al fútbol y competir"#RCDE | #RealMadridEspanyol pic.twitter.com/JBfISw59Gc

— RCD Espanyol (@RCDEspanyol) September 19, 2018

التشكيل | 4-1-4-1

دييجو لوبيز ديداك فيلا - ماريو هيرموسو - ديفيد لوبيز سيلفا - خافي لوبيزمارك روكاسيرجيو جارسيا - إستيبان جرانيرو - سيرجي داردير - ليو بابتيستاوبورخا ايجليسياس

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