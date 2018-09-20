مدرب ليون: كان سيكون الأمر محبطًا إذا فشلنا في الفوز

2018/09/20 | 02:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إسلام أحمد فيسبوك تويتر أبدى المدير الفني الفرنسي، برونو جينيسيو، لفريق ليون الفرنسي، عن سعادته بالفوز على مانشستر سيتي الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا بدور المجموعات.

وتصدر ليون ترتيب المجموعة عقب الفوز خارج قواعده بملعب الاتحاد، وتعادل هوفنهايم الألماني، مع شاختار دونيستيك الأوكراني بهدفين لكل فريق.

وعن الانتصار: "خطوة كبيرة، ومستحقة عن اللقاء بأكمله، لقد قدمنا شوط أول رائع، ولم نكن ندافع، كنا قريبين من إنهاءه بثلاثية نظيفة وقتل المباراة برمتها".



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وأكمل عن سير اللقاء: "لقد عانينا متأخراً بسبب إشراكهم للأطراف، لكننا ظللنا صامدين، لقد كان سيكون الأمر محبطًا إذا فشلنا في حصد الـ3 نقاط".

ملامح وجه بيب تلخص كل شيء! 😕#أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/2T1wyR3bkz

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 19, 2018وأردف: "أنه رضاء كبير، وهنئت اللاعبين وأخبرتهم بضرورة التعافي سريعاً من أجل استكمال بقية مشوارنا والعمل على أهدافنا، خاصة في الدوري الفرنسي".

وسجل كورنيه ونبيل فقير هدفي ليون في الشوط الأول، وقلص بيرناردو سيلفا النتيجة في الشوط الثاني، ليحقق الفريق الفرنسي الفوز على بطل الدوري الإنجليزي.





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