مخزون الخام الأميركي في أدنى مستوياته منذ سنوات

2018/09/20 | 03:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة هبطت للأسبوع الخامس على التوالي إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات ونصف السنة، في حين انخفضت مخزونات البنزين كثيرا الأسبوع الماضي بفعل طلب قوي غير موسمي.وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات الخام هبطت 2.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 14 سبتمبر إلى 394.1 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ فبراير 2015، وفق ما نقلت رويترز.

وتراجعت مخزونات الخام في مركز تسليم العقود الآجلة في كاشينج بأوكلاهوما 1.25 مليون برميل، وانخفض صافي واردات الخام الأميركية الأسبوع الماضي 106 آلاف برميل يوميا، في الوقت الذي قفزت فيه الصادرات ما يزيد على 500 ألف برميل يوميا إلى 2.4 مليون برميل يوميا.

وارتفع الإنتاج اليومي للخام مجددا إلى 11 مليون برميل يوميا وهو المستوى الأعلى على الإطلاق الذي كان يحوم حوله الإنتاج هذا الصيف.

وانخفضت مخزونات البنزين 1.7 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز لتراجع قدره 104 آلاف برميل.

وبدأت أنشطة التكرير تتباطأ من مستوياتها القياسية المرتفعة التي بلغتها قبل شهر، إذ تراجع استهلاك مصافي النفط من الخام 442 ألف برميل يوميا وانخفضت معدلات تشغيل المصافي 2.2 نقطة مئوية إلى 95.4 بالمئة من الطاقة الإجمالية في البلاد.

وأشارت بيانات الإدارة إلى أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، ارتفعت 839 ألف برميل مقابل توقعات بزيادة قدرها 651 ألف برميل.

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