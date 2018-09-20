إعادة سفير عراقي الى بغداد وفتح تحقيق معه

2018/09/20 | 03:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {الفرات نيوز: بغداد} أعلنت وزارة الخارجية إعادة سفير عراقي الى العاصمة بغداد وفتح تحقيق معه.وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية احمد محجوب في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه إن "تأسف وزارة الخارجية للتصرف غير المسؤول الصادر من سفير العراق لدى طهران مع المواطنين العراقيين ، وقد وجه وزير الخارجية إبراهيم الجعفري بإعادة السفير الى بغداد فورا على أثر هذا التصرف ، والتحقيق بالأمر واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المترتبة على هذا السلوك".وأضاف "تهيب الوزارة ببعثاتها كافة أن تكون بخدمة المواطن وعونا له وساهرةً على خدماته وأن تلتزم سفارة العراق في طهران بأن تكون بيتا للمواطنين العراقيين أسوة بالبعثات الأخرى".انتهى

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