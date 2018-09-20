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غوتيريس: الأمم المتحدة لن تتدخل بالعملية التفاوضية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية
2018/09/20 | 03:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- علن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، إن الأمم المتحدة لن تتدخل في عملية التفاوض بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، وفقا لقناة "سي أن أن".

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