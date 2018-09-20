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قوات التحالف العربي والقوات اليمنية المشتركة تدفع بتعزيزات جديدة إلى مدينة الحديدة
2018/09/20 | 03:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- دفعت قوات التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، والقوات اليمنية المشتركة تعزيزات كبيرة نحو مدينة الحديدة غرب اليمن.

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