قوات التحالف العربي والقوات اليمنية المشتركة تدفع بتعزيزات جديدة إلى مدينة الحديدة

2018/09/20 | 03:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دفعت قوات التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، والقوات اليمنية المشتركة تعزيزات كبيرة نحو مدينة الحديدة غرب اليمن.

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