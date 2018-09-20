قتل ٧ دواعش بينهم قيادي وتدمير مضافاتهم غرب الأنبار

2018/09/20 | 03:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قتل الحشد الشعبي والجيش، سبعة من ارهابيي داعش، فيما دمروا ثلاث مضافات للتنظيم في صحراء الأنبار الغربية.وقال معاون قائد عمليات الحشد لمحور غرب الأنبار سعدي ناصر التميمي في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ، ان "قوة مشتركة من عمليات الحشد لقاطع غرب الأنبار وبغطاء جوي من طيران الجيش شرعت بعملية نوعية في صحراء الأنبار الغربية المحاذية للحدود العراقية السورية، وتمكنت من قتل سبعة عناصر من داعش من ضمنهم المسؤول في التنظيم المدعو {ابو عائشة الكربولي} ".وأضاف، ان "العملية شهدت تدمير ثلاث مضافات كانت تعد مركز لإعادة خلايا التنظيم والعثور على أسلحة وعبوات واحزمة ناسفة".انتهى

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