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خسارة منصب رئاسة وزراء العراق تشق صفوف حزب الدعوة
2018/09/20 | 03:57
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- احتمال طرد حيدر العبادي من حزب الدعوة الإسلامية يتزايد في ظلّ التوجّه الجاري نحو تعيين رئيس للحكومة العراقية من خارج الحزب الذي

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