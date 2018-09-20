خسارة منصب رئاسة وزراء العراق تشق صفوف حزب الدعوة

2018/09/20 | 03:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتمال طرد حيدر العبادي من حزب الدعوة الإسلامية يتزايد في ظلّ التوجّه الجاري نحو تعيين رئيس للحكومة العراقية من خارج الحزب الذي

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