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المرحلة المجنحة للصاروخ الحامل متعددة الاستخدام تعود إلى قاعدة الإطلاق بالسرعة فرط الصوتية
2018/09/20 | 04:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت المؤسسة الحكومية الروسية للأبحاث الواعدة، اليوم الخميس، أن المرحلة المجنحة للصاروخ الحامل متعددة الاستخدام تعود إلى قاعدة الإطلاق بالسرعة فرط صوتية.

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