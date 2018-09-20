المرحلة المجنحة للصاروخ الحامل متعددة الاستخدام تعود إلى قاعدة الإطلاق بالسرعة فرط الصوتية

2018/09/20 | 04:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المؤسسة الحكومية الروسية للأبحاث الواعدة، اليوم الخميس، أن المرحلة المجنحة للصاروخ الحامل متعددة الاستخدام تعود إلى قاعدة الإطلاق بالسرعة فرط صوتية.

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