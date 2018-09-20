مواعيد مباريات الجولة السادسة في الدوري الإنجليزي، جدول الترتيب، القنوات الناقلة وأبرز الغائبين

2018/09/20 | 04:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد رضوان | تويتر

تنطلق مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت القادم 22 سبتمبر 2018 ميلادياً، الموافق 12 محرم 1440 هجرياً، وستكون الافتتاحية بين فولهام وواتفورد المتطور جداً هذا الموسم تحت قيادة المدرب خافي جراسيا.





سيواجه مانشستر يونايتد وولفرهامبتون الصاعد حديثاً، وسيسعى لمواصلة نسق الانتصارات التي كان آخرها في دوري أبطال أوروبا على يونج بويز السويسري، كما سيواجه مانشستر سيتي كارديف سيتي، وسيقاتل جوارديولا بالتأكيد على الفوز للخروج من نفق خسارة ليون المُظلم.



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سيقابل ليفربول ساوثامبتون في اليوم الأول أيضاً، وهو أحد فريقين فقط يمتلكان العلامة الكاملة حتى الآن، والفريق الآخر هو تشيلسي الذي ينتظره ديربي لندني قوي ضد وست هام يونايتد، وسيسعى الريدز والبلوز إلى موصلة البداية القوية وتحقيق الفوز السادس على التوالي، أما آرسنال فسيقابل إيفرتون وتوتنهام سيواجه برايتون.





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بيرناردو سيلفا العلامة المضيئة الوحيدة في ليلة سقوط سيتي أمام ليون

المباراة

الملعب

الموعد

الحكم

القناة الناقلة

فولهام - واتفورد

كرافين كوتادج السبت 22 سبتمبر 2018 ميلادياً، 12 محرم 1440 هجرياً، 13:30 بتوقيت مصر، 14:30 بتوقيت السعودية مارتن آتكينسون beIN SPORTS HD 2

بيرنلي - بورنموث تيرف مور السبت 22 سبتمبر 2018 ميلادياً، 12 محرم 1440 هجرياً، 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية آنتوني تايلور كارديف سيتي - مانشستر سيتي استاد كارديف سيتي السبت 22 سبتمبر 2018 ميلادياً، 12 محرم 1440 هجرياً، 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية مايكل أوليفر كريستال بالاس - نيوكاسل سيلهرست رود السبت 22 سبتمبر 2018 ميلادياً، 12 محرم 1440 هجرياً، 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية أندريه مارينر ليستر سيتي - هدرسفيلد استاد كينج باور السبت 22 سبتمبر 2018 ميلادياً، 12 محرم 1440 هجرياً، 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية دافيد كوت ليفربول - ساوثامبتون آنفيلد السبت 22 سبتمبر 2018 ميلادياً، 12 محرم 1440 هجرياً، 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية بول تيرني مانشستر يونايتد - واتفورد أولد ترافورد السبت 22 سبتمبر 2018 ميلادياً، 12 محرم 1440 هجرياً، 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية كيفن فريند برايتون - توتنهام استاد آميكس السبت 22 سبتمبر 2018 ميلادياً، 12 محرم 1440 هجرياً، 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية كريس كافاناغ beIN SPORTS HD 2 وست هام - تشيلسي استاد لندن الأحد 23 سبتمبر 2018 ميلادياً، 13 محرم 1440 هجرياً، 14:30 بتوقيت مصر، 15:30 بتوقيت السعودية مايك دين beIN SPORTS HD 2 آرسنال - إيفرتون استاد الإمارات الأحد 23 سبتمبر 2018 ميلادياً، 13 محرم 1440 هجرياً، 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية جوناثان موس beIN SPORTS HD 2 أبرز الغائبين عن الجولة السادسة في البريميرليج

للإصابة

للإيقاف

لوران كوسيلني - آرسنال ويس مورجان - ليستر سيتي آينسلي ميتلاند-نايلز - آرسنال ماركوس راشفورد - مانشستر يونايتد سيد كولاشيناتس - آرسنال نيمانيا ماتيتش - مانشستر يونايتد أليكس أوكسليد-تشامبرلين - ليفربول لا يوجد ديان لوفرين - ليفربول لا يوجد كيفن دي بروينه - مانشستر سيتي لا يوجد دانيلو - مانشستر سيتي لا يوجد كلاوديو برافو - مانشستر سيتي لا يوجد بنجامين ميندي - مانشستر سيتي لا يوجد فيل جونز - مانشستر يونايتد لا يوجد ماركوس روخو - مانشستر يونايتد لا يوجد هوجو لوريس - توتنهام لا يوجد جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2018-2019 الترتيب

الفريق

لعب

فاز

تعادل

خسر

له

عليه

فارق

نقاط

1

تشيلسي

5

5

0

0

14

4

+10

15

2

ليفربول

5

5

0

0

11

2

+9

15

3

مانشستر سيتي

5

4

1

0

14

3

+11

13

4

واتفورد

5

4

0

1

10

5

+5

12

5

بورنموث

5

3

1

1

10

7

+3

10

6

توتنهام

5

3

0

2

10

6

+4

9

7

آرسنال

5

3

0

2

10

9

+1

9

8

مانشستر يونايتد

5

3

0

2

8

8

0

9

9

وولفرهامبتون

5

2

2

1

5

5

0

8

10

إيفرتون

5

1

3

1

8

9

−1

6

11

ليستر سيتي

5

2

0

3

8

9

−1

6

12

كريستال بالاس

5

2

0

3

4

6

−2

6

13

ساوثامبتون

5

1

2

2

6

6

0

5

14

برايتون

5

1

2

2

7

9

−2

5

15

فولهام

5

1

1

3

7

12

−5

4

16

وست هام

5

1

0

4

5

11

−6

3

17

كارديف سيتي

5

0

2

3

3

9

−6

2

18

هدرسفيلد

5

0

2

3

2

11

−9

2

19

نيوكاسل

5

0

1

4

4

8

−4

1

20

بيرنلي

5

0

1

4

3

10

−7

1

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مواعيد مباريات الجولة السادسة في الدوري الإنجليزي، جدول الترتيب، القنوات الناقلة وأبرز الغائبين) نشر أولاً على موقع (جول) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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