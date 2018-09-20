العراق.. جرحى في تفجير سيارة مفخخة أمام مكتب حزب شيعي في كركوك

2018/09/20 | 04:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق: أصيب 3 أشخاص، مساء الأربعاء، إثر تفجير سيارة مفخخة أمام مكتب حزب “الدعوة الإسلامية” (شيعي)، الذي ينتمي له رئيس الوزراء، حيدر

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