البحرية الأمريكية تبدي استعدادها مساعدة روسيا بعمليات البحث في مكان سقوط

2018/09/20 | 04:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت القوات البحرية الأمريكية عن استعدادها لمساعدة روسيا بعمليات البحث في مكان سقوط طائرة "إيل-20" في البحر المتوسط، إذا لزم الأمر.

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