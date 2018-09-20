English | كوردى


البحرية الأمريكية تبدي استعدادها مساعدة روسيا بعمليات البحث في مكان سقوط
2018/09/20 | 04:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعربت القوات البحرية الأمريكية عن استعدادها لمساعدة روسيا بعمليات البحث في مكان سقوط طائرة "إيل-20" في البحر المتوسط، إذا لزم الأمر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البحرية الأمريكية تبدي استعدادها مساعدة روسيا بعمليات البحث في مكان سقوط"ايل-20") نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البحرية الأمريكية تبدي استعدادها مساعدة روسيا بعمليات البحث في مكان سقوط"ايل-20") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).


كامل التفاصيل في: سبوتنيك ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ ثلاثة جرحى في تفجير يستهدف كركوك
⋙ #وليد يوسف عطو - كتابات على جدار الفكر والثقافة
⋙ بومبيو ووزير دفاع الفليبين يناقشان الوضع في بحر الصين الجنوبي وكوريا الشمالية
⋙ اعتقال متهم مطلوب وفق مادة الارهاب حاول التسلل الى كربلاء
⋙ #أحمد عثمان محمد - عقوبات الحدود في الصدارة تطبيق حركة الشباب المجاهدين الصومالية للقانون الجنائي الإسلامي
بالفيديو والصور
⋙ الفيديوهات : أهداف ريال مدريد ويوفنتوس و باير ميونخ
⋙ فيديو| مسؤول يمني: الهلال الأحمر الإماراتي يمنع تفاقم أزمة المجاعة
⋙ بالصور..شهداء الحشد تتقدم المواكب الحسينية في بابل
الأكثر شيوعا