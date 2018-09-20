English | كوردى


تجربة
2018/09/20 | 04:36
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت المؤسسة الحكومية الروسية للأبحاث الواعدة أن تجربة شركة الأمريكي ايلون ماسك "سبيس إيكس" سيتم أخذها بعين الاعتبار عند إنشاء مرحلة الصواريخ المجنحة الحاملة القابلة لإعادة الاستخدام.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تجربة "سبيس إكس" للصواريخ المتكررة تؤخذ بالاعتبار لدى صناعة صاروخ ناقل روسي) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تجربة "سبيس إكس" للصواريخ المتكررة تؤخذ بالاعتبار لدى صناعة صاروخ ناقل روسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).


كامل التفاصيل في: سبوتنيك ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ ثلاثة جرحى في تفجير يستهدف كركوك
⋙ #وليد يوسف عطو - كتابات على جدار الفكر والثقافة
⋙ بومبيو ووزير دفاع الفليبين يناقشان الوضع في بحر الصين الجنوبي وكوريا الشمالية
⋙ اعتقال متهم مطلوب وفق مادة الارهاب حاول التسلل الى كربلاء
⋙ #أحمد عثمان محمد - عقوبات الحدود في الصدارة تطبيق حركة الشباب المجاهدين الصومالية للقانون الجنائي الإسلامي
بالفيديو والصور
⋙ الفيديوهات : أهداف ريال مدريد ويوفنتوس و باير ميونخ
⋙ فيديو| مسؤول يمني: الهلال الأحمر الإماراتي يمنع تفاقم أزمة المجاعة
⋙ بالصور..شهداء الحشد تتقدم المواكب الحسينية في بابل
الأكثر شيوعا