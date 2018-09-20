2018/09/20 | 04:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المؤسسة الحكومية الروسية للأبحاث الواعدة أن تجربة شركة الأمريكي ايلون ماسك "سبيس إيكس" سيتم أخذها بعين الاعتبار عند إنشاء مرحلة الصواريخ المجنحة الحاملة القابلة لإعادة الاستخدام.

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