اعتقال متهم مطلوب وفق مادة الارهاب حاول التسلل الى كربلاء

2018/09/20 | 05:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت قيادة شرطة كربلاء والمنشآت، الخميس، انه ضمن الاجراءات الامنية المشددة التي تفرضها صنوف وتشكيلات قيادة الشرطة في مختلف القواطع والمحاور الامنية، تمكنت ومن خلال هذه الاجراءات مفارز قسم شرطة السيطرات والطرق الخارجية من القاء القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة 4 ارهاب،

وقال قائد الشرطة اللواء أحمد علي زويني،في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، انه "تمكنت مفارز السيطرات والطرق الخارجية في المحور الجنوبي واثناء التفتيش الدقيق للأشخاص والعجلات في الحواسيب الامنية وقوائم المطلوبين للقضاء العراقي من القاء القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب".

واضاف، ان "المتهم حاول التسلل الى المحافظة عبر احد مداخلها الرئيسية ولكن يقظة اجهزتنا الامنية البطلة حالت دون ذلك"، مشيرا الى، انه "تم إحالته الى الجهات المختصة لإستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".

يذكر أن محافظة كربلاء، تعد من المحافظات المستقرة أمنياً، فيما تعتقل القوات الأمنية مطلوبين للقضاء خلال عمليات أمنية تنفذها في مناطق متفرقة من المحافظة.

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