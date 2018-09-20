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بومبيو ووزير دفاع الفليبين يناقشان الوضع في بحر الصين الجنوبي وكوريا الشمالية
2018/09/20 | 05:36
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر ناويرت، أن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، ناقشا مع وزير الدفاع الفلبيني دلفين لورنزانا، الوضع في بحر الصين الجنوبي وكوريا الشمالية.

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