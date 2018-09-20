2018/09/20 | 06:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #وليد_يوسف_عطو كتابات على جدار الفكر والثقافة تخرج الدكتور علي الوردي ,رائد علم الاجتماع المعاصر في العراق من ارقى الجامعات الامريكية , لم يسير في جنازته وهو متوفي خارج العراق الا رهط قليل من الناس .كتب الطبيب والباحث السوري خالص جلبي في كتابه (في نقد الفكر الديني :النقد التاريخي )عن الدكتور علي الوردي قائلا :(مصير الوردي يذكر بنهاية – ابن رشد – الذي كوقيء في نهاية حياته بالنفي الى قرية يهودية وحرقت......

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