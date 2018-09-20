English | كوردى


#وليد يوسف عطو - كتابات على جدار الفكر والثقافة
2018/09/20 | 06:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #وليد_يوسف_عطو كتابات على جدار الفكر والثقافة تخرج الدكتور علي الوردي ,رائد علم الاجتماع المعاصر في العراق من ارقى الجامعات الامريكية , لم يسير في جنازته وهو متوفي خارج العراق الا رهط قليل من الناس .كتب الطبيب والباحث السوري خالص جلبي في كتابه (في نقد الفكر الديني :النقد التاريخي )عن الدكتور علي الوردي قائلا :(مصير الوردي يذكر بنهاية – ابن رشد – الذي كوقيء في نهاية حياته بالنفي الى قرية يهودية وحرقت......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#وليد يوسف عطو - كتابات على جدار الفكر والثقافة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#وليد يوسف عطو - كتابات على جدار الفكر والثقافة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).


كامل التفاصيل في: الحوار المتمدن ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ ثلاثة جرحى في تفجير يستهدف كركوك
⋙ بومبيو ووزير دفاع الفليبين يناقشان الوضع في بحر الصين الجنوبي وكوريا الشمالية
⋙ اعتقال متهم مطلوب وفق مادة الارهاب حاول التسلل الى كربلاء
⋙ #أحمد عثمان محمد - عقوبات الحدود في الصدارة تطبيق حركة الشباب المجاهدين الصومالية للقانون الجنائي الإسلامي
⋙ تجربة "سبيس إكس" للصواريخ المتكررة تؤخذ بالاعتبار لدى صناعة صاروخ ناقل روسي
بالفيديو والصور
⋙ الفيديوهات : أهداف ريال مدريد ويوفنتوس و باير ميونخ
⋙ فيديو| مسؤول يمني: الهلال الأحمر الإماراتي يمنع تفاقم أزمة المجاعة
⋙ بالصور..شهداء الحشد تتقدم المواكب الحسينية في بابل
الأكثر شيوعا