ثلاثة جرحى في تفجير يستهدف كركوك

2018/09/20 | 06:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

AP Marwan IBRAHIM

تفجير سابق في كركوك

أصيب ثلاثة مدنيون في تفجير هز مدينة كركوك، شمالي العراق، ليل الأربعاء.

وقال مركز الإعلام الأمني في بيان حصلت RT على نسخة منه إن الاعتداء الإرهابي نفذ بسيارة مفخخة وضعت أسفل عمارة الياقوت في محافظة كركوك.

وأضاف البيان أن التفجير أدى الى إصابة ثلاثة أشخاص نقلوا على اثرها الى المستشفى لتلقي العلاج.

المصدر: RT

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