الأمين العام للأمم المتحدة يرحب بنتائج القمة الثالثة بين الكوريتين

2018/09/20 | 06:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بنتائج القمة الثالثة بين الكوريتين وتعهد للطرفين بتقديم أي مساعدة يعتبرنها مناسبة.

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