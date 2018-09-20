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الأمين العام للأمم المتحدة يرحب بنتائج القمة الثالثة بين الكوريتين
2018/09/20 | 06:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بنتائج القمة الثالثة بين الكوريتين وتعهد للطرفين بتقديم أي مساعدة يعتبرنها مناسبة.

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