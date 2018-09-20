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الدفاع التونسية تنفي مشاركة قوات أمريكية في عمليات قتالية ضد الإرهاب في تونس
2018/09/20 | 07:12
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نفت وزارة الدفاع التونسية وجود قوات أمريكية على الأرض في تونس وكذبت تقارير تحدثت عن إصابة جندي أمريكي في جبل سمامة بمنطقة القصرين جنوبي تونس قرب الحدود بين تونس والجزائر.

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