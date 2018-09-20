بيار روسيه - شبه الجزيرة الكورية: أمل هش لإحلال السلم بعد لقاء كيم وترامب

2018/09/20 | 07:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #بيار_روسيه شهدت العلاقات القائمة بين واشنطن وبيونغيانغ تحولا جذريا بمناسبة انعقاد قمة سنغافورة، يوم 12 حزيران الأخير.هذه أخبار سارة، رغم معارضي دونالد ترامب.تختلف تماما النبرة السائدة في الصحف الأنجلوساكسونية عن تلك الخاصة بالصحف الاقليمية (باللغة الانجليزية) «الكبيرة».بالنسبة للأولى، تشكل قمة سنغافورة كارثة، بل «خيانة» من قبل ترامب.وبالنسبة للثانية، تشكل القمة نقطة تحول غير متوقع: يتلاشى خطر الحر......

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