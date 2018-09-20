محمد سيد رصاص - - الاسلام في سوريا

2018/09/20 | 07:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_سيد_رصاص كان الشيخ الطرابلسي رشيد رضا، وهو رئيس «المؤتمر السوري العام» الذي بايع في 8 آذار/ مارس 1920 الأمير فيصل بن الحسين ملكاً على المملكة السورية، أستاذاً لمؤسِّسي الحركتين الأصولية «الإخوانية» حسن البنا، والسلفية محب الدين الخطيب.دفع سقوط دمشق بيد الفرنسيين بعد أربعة أشهر ونصف شهر الشيخ رضا نحو التشدد ونبذ الاعتدال الذي تلقّاه من الشيخ محمد عبده.شارك دمشقي آخر في تأسيس الحركة السلفية مع الشي......

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