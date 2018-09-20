English | كوردى


2018/09/20 | 07:44
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- توصل باحثون في أحد المختبرات البحثية في مدينة مونستر الألمانية، إلى علاج جديد قد يفتح نافذة أمل لمن يعانون من الصلع أو تساقط الشعر الشديد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("مصنوع من الخشب".. قريبا علاج فعال للصلع) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("مصنوع من الخشب".. قريبا علاج فعال للصلع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).


كامل التفاصيل في: سبوتنيك ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ بومبيو: واشنطن جاهزة لبدء المحادثات فورا مع بيونغ يانغ
⋙ نائب عن البناء: برهم صالح يحظى بمقبولية لمنصب رئاسة الجمهورية
⋙ إیران تطالب مجلس الأمن الدولي بإدانة التهدید النووي الإسرائيلي ضدها
⋙ تدمير ثلاث مضافات لداعش بعملية نوعية غرب الانبار
⋙ الورقة الجديدة في شمال سوريا
بالفيديو والصور
⋙ الفيديوهات : أهداف ريال مدريد ويوفنتوس و باير ميونخ
⋙ فيديو| مسؤول يمني: الهلال الأحمر الإماراتي يمنع تفاقم أزمة المجاعة
⋙ بالصور..شهداء الحشد تتقدم المواكب الحسينية في بابل
الأكثر شيوعا