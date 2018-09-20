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الصين تدعو لعدم تفويت فرصة إحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية
2018/09/20 | 08:12
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي، في معرض تعليقه على نتائج أعمال القمة الثالثة بين الكوريتين، اليوم الخميس، إلى عدم تفويت الفرصة النادرة التي تم التوصل إليها لإحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية.

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