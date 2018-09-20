2018/09/20 | 08:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي، في معرض تعليقه على نتائج أعمال القمة الثالثة بين الكوريتين، اليوم الخميس، إلى عدم تفويت الفرصة النادرة التي تم التوصل إليها لإحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصين تدعو لعدم تفويت فرصة إحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصين تدعو لعدم تفويت فرصة إحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).