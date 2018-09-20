سوريا... شائعات تستهدف رفع مسؤولية كارثة الطائرة الروسية عن إسرائيل

2018/09/20 | 08:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد سقوط طائرة الاستطلاع الروسية "إيل-20" في مياه البحر المتوسط قبالة شواطئ سوريا، تحدثت الإشاعات عن اعتقال عناصر إحدى كتائب الدفاع الجوي السوري.

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