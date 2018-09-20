English | كوردى


سوريا... شائعات تستهدف رفع مسؤولية كارثة الطائرة الروسية عن إسرائيل
2018/09/20 | 08:12
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بعد سقوط طائرة الاستطلاع الروسية "إيل-20" في مياه البحر المتوسط قبالة شواطئ سوريا، تحدثت الإشاعات عن اعتقال عناصر إحدى كتائب الدفاع الجوي السوري.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سوريا... شائعات تستهدف رفع مسؤولية كارثة الطائرة الروسية عن إسرائيل) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سوريا... شائعات تستهدف رفع مسؤولية كارثة الطائرة الروسية عن إسرائيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).


كامل التفاصيل في: سبوتنيك ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ بومبيو: واشنطن جاهزة لبدء المحادثات فورا مع بيونغ يانغ
⋙ نائب عن البناء: برهم صالح يحظى بمقبولية لمنصب رئاسة الجمهورية
⋙ إیران تطالب مجلس الأمن الدولي بإدانة التهدید النووي الإسرائيلي ضدها
⋙ تدمير ثلاث مضافات لداعش بعملية نوعية غرب الانبار
⋙ الورقة الجديدة في شمال سوريا
بالفيديو والصور
⋙ الفيديوهات : أهداف ريال مدريد ويوفنتوس و باير ميونخ
⋙ فيديو| مسؤول يمني: الهلال الأحمر الإماراتي يمنع تفاقم أزمة المجاعة
⋙ بالصور..شهداء الحشد تتقدم المواكب الحسينية في بابل
الأكثر شيوعا