2018/09/20 | 08:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفادت "الشرق الأوسط" اللندنية يوم الخميس ان مرشح الاتحاد الوطني الكوردستاني لرئاسة جمهورية العراق قد التقى زعيم الحزب

وذكرت الصحيفة في عددها الصادر اليوم نقلا عن مصدر في الحزب الديمقراطي وصفته بالمطلع قوله ، ان "برهم صالح كان قد التقى بارزاني مرتين أخيراً بعيداً عن وسائل الإعلام ونجح في كسب موافقته على ترشيحه لرئاسة العراق.

وبحسب الصحفية فان المصدر "جزم لها بان "الديمقراطي الكوردستاني" سيعلن موافقته على ترشيح صالح لرئاسة العراق في غضون يوم أو يومين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر: برهم صالح التقى بارزاني مرتين وهذا موقفه من ترشحه لرئاسة الجمهورية) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر: برهم صالح التقى بارزاني مرتين وهذا موقفه من ترشحه لرئاسة الجمهورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).