صحيفة تكشف تفاصيل لقاءين سريين بين برهم صالح والبارزاني

2018/09/20 | 08:39

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المعلومة/بغداد..

كشفت صحيفة “الشرق الاوسط” السعودية، الخميس، عن تفاصيل لقاءين سريين بين السياسي الكردي برهم صالح ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني، مشيرا إلى أن الأخير سيعلن تأييده لترشح صالح لرئاسة العراق خلال اليومين المقبلين.

وقالت الصحيفة في تقرير لها اطلعت عليه /المعلومة/، إن “برهم صالح كان قد التقى بارزاني مرتين أخيراً بعيداً عن وسائل الإعلام ونجح في كسب موافقته على ترشيحه لرئاسة العراق”.

وأضافت الصحيفة، أن “الحزب الديمقراطي الكردستاني سيعلن موافقته على ترشيح صالح لرئاسة العراق «في غضون يوم أو يومين”.

وكان الاتحاد الوطني الكردستاني أعلن رسميا، امس الأربعاء، ترشيح برهم صالح لمنصب رئيس الجمهورية خلفا للرئيس الحالي فؤاد معصوم.



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