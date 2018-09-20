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إصابة خمسة أشخاص إثر تصادم حافلة ركاب بشاحنة صغيرة في أقصى شرق روسيا
2018/09/20 | 08:44
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت كبيرة مفتشي شرطة المرور بقسم إليزوفو التابعة لوزارة الداخلية الروسية في إقليم كامتشاتكا، أولغا زوبريتسكايا، اليوم الخميس، عن إصابة خمسة أشخـاص، بينهم طفل في الثانية من عمره، نتيجة اصطدام حافلة ركاب وشاحنة صغيرة في كاماتشكا.

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