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صواريخ مضادة للطيران تقتل مئات الأبرياء
2018/09/20 | 08:44
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قالت جريدة، في إشارة إلى حادث سقوط طائرة عسكرية روسية من طراز "إيل-20" في سوريا في ليلة 17/18 سبتمبر/أيلول 2018، إن أي طائرة عسكرية تطير فوق منطقة النزاع ليست معصومة من حادث كهذا.

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