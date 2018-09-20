2018/09/20 | 08:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت جريدة، في إشارة إلى حادث سقوط طائرة عسكرية روسية من طراز "إيل-20" في سوريا في ليلة 17/18 سبتمبر/أيلول 2018، إن أي طائرة عسكرية تطير فوق منطقة النزاع ليست معصومة من حادث كهذا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صواريخ مضادة للطيران تقتل مئات الأبرياء) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صواريخ مضادة للطيران تقتل مئات الأبرياء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).