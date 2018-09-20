ريال مدريد يفترس

2018/09/20 | 08:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلاستهل فريق ريال مدريد الإسباني، أمس الأربعاء، رحلة الدفاع عن لقبه بانتصار ثمين في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. وتغلب الريال على ضيفه روما الإيطالي بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الأولى للمجموعة السابعة من البطولة القارية. أنهى الريال الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف نظيف أحرزه إيسكو من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 45. وحاول لاعبو الريال تسجيل المزيد من الأهداف وهو ما تحقق في الدقيقة 58 عبر الويلزي غاريث بيل الذي تلقى كرة بينية سددها قوية في الشباك مسجلًا الهدف الثاني للملكي. وفي الوقت الذي بحث فيه روما عن تسجيل هدف حفظ ماء الوجه، نجح الريال في إحراز الهدف الثالث عن طريق لاعب الدومينيكان ماريانو دياز في الدقيقة 90. وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة ذاتها، تعادل فيكتوريا بلزن التشيكي مع ضيفه سسكا موسكو الروسي بهدفين لكل منهما. تقدّم فيكتوريا بلزن بهدفين عن طريق ميكائيل كرمينسيتش في الدقيقتين 29 و41، وردّ سسكا موسكو بهدفين عبر فيدور شالوف والكرواتي نيكولا فلاسيتش من ضربة جزاء في الدقيقتين 49 و90. بذلك، ارتفع رصيد ريال مدريد إلى 3 نقاط في صدارة المجموعة بفارق نقطتين عن فيكتوريا بلزن وسسكا موسكو، بينما تذيل روما الترتيب بلا رصيد من النقاط.

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