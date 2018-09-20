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اندلاع نزاع عشائري في مدينة بالسليمانية
2018/09/20 | 08:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شفق نيوز/ افاد مصدر في شرطة وشهود عيان يوم الخميس باندلاع نزاع عشائري مسلح في قضاء رانيا التابع لمحافظة السليمانية في إقليم كوردستان.

وقال المصدر والشهود لشفق نيوز، ان نزاعا عشائريا اندلع في وقت متأخر من ليلة امس بين عشيرة "جلكان"، و"مامكان" في قضاء رانيا.

وأضاف المصدر والشهود ان النزاع اندلع على خلفية مشكلة قديمة، مشيرا الى ان قوات الشرطة والاسايش قد حضرت الى مكان النزاع وتمكنت من إيقافه.

 

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