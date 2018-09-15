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داعش يهاجم اطراف خانقين ويشتبك مع القوات الاتحادية
2018/09/20 | 08:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- واشنطن تتوعد الحشد الشعبي بعقوبات

يعتزم أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي، اقتراح فرض عقوبات على جماعات مسلحة في العراق، لها علاقة بالحرس الثوري الإيراني، فيما كشف مسؤولون عراقيون

15/09/2018 06:42:19

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