داعش يهاجم اطراف خانقين ويشتبك مع القوات الاتحادية

2018/09/20 | 08:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن تتوعد الحشد الشعبي بعقوبات

يعتزم أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي، اقتراح فرض عقوبات على جماعات مسلحة في العراق، لها علاقة بالحرس الثوري الإيراني، فيما كشف مسؤولون عراقيون

15/09/2018 06:42:19

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