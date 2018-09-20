بغداد تستدعي سفيرها لدى طهران على خلفية تهجمه على عراقيين

2018/09/20 | 08:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيل

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الخميس، استدعاء سفيرها في العاصمة الإيرانية طهران، راجح الموسوي، على خلفية “إهانته” مواطنين عراقيين.وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد محجوب، في بيان ورد لشبكة رووداو الإعلامية، نسخة منه، إن "وزير الخارجية إبراهيم الجعفري وجه بإعادة السفير راجح الموسوي إلى بغداد فورًا، على خلفية التصرف غير المسؤول الذي صدر منه تجاه مواطنين عراقيين مقيمين في إيران".وأكد أنه "سيتم التحقيق بالأمر، واتخاذ الإجراءات القانونية المترتبة على ذلك التصرف".كما شدد على "أهمية أن تلتزم سفارة العراق في طهران بأن تكون بيتًا للعراقيين أسوة بالبعثات الأخرى".وانتشر في مواقع التواصل الاجتماعي أمس الأربعاء مقطع فيديو يظهر تهجّم السفير العراقي بطهران على أبناء الجالية العراقية الذين كانوا ينقلون معاناتهم له، وظهر السفير وهو يلوم العراقيين على الحديث عن مشاكلهم.وأثار المقطع انتقادات واسعة من قبل العراقيين.وشنّ الموسوي، هجومًا على عراقيين خلال استضافته الثلاثاء الماضي في إحدى الحسينيات بمنطقة "دولت آباد" جنوب طهران، بعدما طرحوا عليه أسئلة تعنى بمشاكلهم.وقال مخاطبًا الحاضرين: "أنا لست صغيرًا أمامكم ولا تطولوا ألسنتكم..



هذه دولتكم اذهبوا وعارضوا".ورفض الموسوي الإجابة على أسئلة الحاضرين، وقال: "أنا لست في محاكمة واذهبوا إلى رئيس الوزراء والحكومة".

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