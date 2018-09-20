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جبهة الحوار الوطني: ندعم ترشيح برهم صالح لمنصب رئيس الجمهورية
2018/09/20 | 08:57
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

أعلنت جبهة الحوار الوطني بزعامة صالح المطلك، دعمها لترشيح القيادي الكردي برهم صالح لشغل منصب رئيس الجمهورية.

وقال القيادي في الجبهة حيدر الملا، في بيان إن جبهة الحوار الوطني تتوسم في شخص برهم صالح، ان يكون حاميا حقيقيا للدستور العراقي، وان يستطيع القيام بأدوار متميزة في تدعيم العملية السياسية، لما يحظى به من مقبولية لدى كافة الاطراف السياسية.

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