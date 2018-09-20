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ماذا قال السفير التركي في العراق بمناسبة عاشوراء؟
2018/09/20 | 08:57
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

المعلومة/بغداد..

دعا السفير التركي في العراق فاتح يلدز، الخميس، الى استلهام ذكرى استشهاد الإمام الحسين واهل بيته (ع) في صد جميع انواع الفرقة.

وقال يلدز في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” واطلعت عليه /المعلومة/، “أتمنى ان يكون يوم عاشوراء وسيلة خير للعراق وتركيا وللإنسانية اجمع”.

وأضاف “اني اؤمن بضرورة الاستمرار في العمل باسم الإخوة والوحدة وضد جميع انواع التفرقة، مستلهمين العبرة من هذا اليوم الذي نستذكر فيه الشهيد الامام الحسين وأهل البيت عليهم السلام بالرحمة والمغفرة”.

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