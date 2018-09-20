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واشنطن: الصين أكثر خطرا علينا من روسيا
2018/09/20 | 08:58
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

المعلومة/بغداد..

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن الصين ستصبح في المستقبل خطرا أكثر شدة بالنسبة للأمن الوطني الأمريكي مما عليه روسيا حاليا.

وقال بومبيو في حديثه لقناة “Fox News” الأمريكية، إن الولايات المتحدة “يجب أن تردع وتواجه روسيا” التي “تتصرف بشكل عدواني وتتدخل في انتخاباتنا”، حسب ادعائه.

وأضاف: “ولكن إذا نظرنا إلى المستقبل البعيد فإن الخطر الأكثر شدة بالنسبة لنمط الحياة الأمريكي والنمو الاقتصادي الأمريكي يأتي من الصين”.انتهى/ 25م

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