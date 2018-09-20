نائب عن الفتح ينفي وجود خلافات بشأن الاسماء المرشحة لرئاسة الوزراء

2018/09/20 | 09:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب عن تحالف الفتح عبد الامير حسن، اليوم الخميس، ان المباحثات تجري بمرونة عالية لاختيار رئيس الوزراء ,نافيا وجود اي خلافات بشان الاسماء المرشحة لتولي رئاسة الوزراء.حسن وفي تصريح لوكالة انباء الراي العام(بونا نيوز) اشار الى ان"الكتل السياسية مستمرة بالمباحثات لايجاد شخصية ساسية قادرة على ادارة منصب رئاسة الوزراء للانتهاء من عملية تشكيل الحكومة المقبلة ,موضحا ان"كتلة الفتح لديها بعض الشروط التي يجب ان يمتلكها المرشح من اجل اختياره رئيسا للوزراء لاسيما وان البلاد تمر بفترة ازمات متتالية".واوضح حسن ان" الكتل السياسية متفقة على اختيار شخصية تحظى بمقبولية واسعة من قبل الجميع ,مستطردا الى ان"الى الان لم تجري اي اتفاقات بشأن ترشيح اي شخصية سياسية لتولي المنصب".

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