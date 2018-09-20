جرحى بتفجيرين في كركوك وبغداد عشية عاشوراء

2018/09/20 | 09:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- أعلنت السلطات الامنية العراقية مساء الاربعاء إصابة ثلاثة أشخاص بجروح بانفجار وقع وسط مدينة كركوك، فيما شهدت العاصمة العراقية بغداد انفجاراً مماثلاً لكنه لم يوقع ضحايا وذلك عشية الاحتفال بذكرى مقتل الامام الحسين.

وغالبا ما يستهدف تنظيم داعش ومن قبله القاعدة، المناسبات الشيعية التي أصبحت تشارك فيها أعداد ضخمة منذ سقوط النظام السابق الذي كان يحظر إقامتها.

وقالت الداخلية العراقية في بيان إن الانفجار تم بواسطة سيارة ملغومة كانت مركونة أسفل مبنى تجاري في حين (تسعين) ذي الغالبية التركمانية الشيعية وسط كركوك مما أسفر عن اصابة ثلاثة اشخاص بجروح نقلوا على اثرها الى المستشفى لتلقي العلاج.

ولم يذكر البيان فيما لو كان الانفجار قد استهدف تجمعات للعزاء بمقتل الحسين بخلاف ما ذكرته وسائل اعلام محلية في المدينة المتنوعة اثنياً وعرقياً ومذهبياً.

وقال مصدر أمني لكوردستان 24 إن الانفجار سببته قنبلة بدائية الصنع موضوعة داخل سيارة مدنية قرب مقهى يرتاده الشباب باستمرار.

وأضاف أن الانفجار استهدف تجمعاً لأشخاص يعدون الطعام قرب المقهى في تقليد اعتاد عليه الشيعة خلال احياء واحدة من اقدس مناسباتهم.

وتمثل حماية الشعائر الدينية ومنها عاشوراء اختباراً حقيقياً للقوات العراقية التي نجحت في الحاق الهزيمة في التنظيم في حرب مدمرة استمرت ثلاث سنوات.

وفي بغداد انفجرت قنبلة في شارع عام بمنطقة (كسرة وعطش) شرقي العاصمة لكنه لم يوقع اصابات سوى بعض الاضرار المادية، وفق ما نقله لتلفزيون السومرية مساء الاربعاء.

يأتي هذا فيما لا يزال مئات الآلاف من الشيعة يتفقدون صوب مدينة كربلاء لإحياء الذكرى في مرقد الامام الحسين، وستصل الشعائر إلى الذروة مساء الخميس.

واعتاد المسلمون الشيعة في كل عام احياء ذكرى مقتل الامام الحسين في معركة كربلاء في العام 680 ميلادية كتعبير عن الشعور بألمه.

ويأتي إحياء ذكرى عاشوراء هذا العام في الوقت الذي يكافح فيه ساسة العراق لتشكيل حكومة جديدة تنتظرها تحديات جمة لا سيما في الملف الأمني.

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