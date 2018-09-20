اعتقال 8 ارهابيات بينهن قيادية في داعش شمال الموصل

2018/09/20 | 09:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نينوى _شروق ماهر

اعتقلت القوات الامنية 8 ارهابيات من داعش الارهابي بينهن قيادية شمال الموصل.وقال الناطق باسم قيادة عمليات نينوى العميد محمد الجبوري لوكالة الانباء العراقية (واع) اليوم الخميس، أن ” القوات الامنية وخلال معلومات استخباراتية اعتقلت الارهابية عليا احمد سبهان زوجة مايسمى والي الموصل في داعش والتي كانت تعمل مسؤولة مايسمى الحسبة النسائية مع 7 ارهابيات اخريات في قرية خورسيباد بناحية بعشيقة شمال الموصل”.واضاف ان ” القوات اقتادت الارهابيات بعد القبض عليهن الى مقر قيادة عمليات نينوى للتحقيق معهن وتقديمهن للقضاء العراقي “.

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