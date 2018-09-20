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ثلاثة جرحى بانفجار عبوة ناسفة وسط كركوك
2018/09/20 | 09:12
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كركوك ناو أصيب ثلاثة أشخاص، ليلة أمس الأربعاء، إثر تفجير عبوة ناسفة مفخخة في منطقة تسعين وسط مدينة كركوك بحسب مصدر أمني.

وقال النقيب في شرطة كركوك، حامد العبيدي، إن “سيارة مفخخة، ركنها في الغالب مسلحو تنظيم داعش الإرهابي إلى جانب الطريق، انفجرت أمام مقر حزب الدعوة في منطقة تسعين وسط مدينة كركوك”.

وقال مصدر […]

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