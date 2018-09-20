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مقتل شخصين بإطلاق نار في دار للمسنين في الولايات المتحدة
2018/09/20 | 09:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ بغدادقتل شخصان، جراء حادث إطلاق نار في دار للمسنين بولاية بنسيلفانيا الأمريكية.

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