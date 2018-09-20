“النجباء”: العقوبات الأميركية ضدنا جاءت بعد فشل واشنطن بإثارة فتنة في البصرة  

2018/09/20 | 10:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

هدد نائب الأمين العام لحركة النجباء نصر الشمري، بأن العقوبات التي تعتزم الإدارة الأميركية فرضها على حركتي عصائب اهل الحق والنجباء قد تفتح المجال أمام حرب مفتوحة ضد مصالح واشنطن، مشيرا إلى أن العقوبات جاءت بعد فشل واشنطن باثارة فتنة بالبصرة.

وقال الشمري في تصريحات متلفزة تابعتها /المعلومة/، إن “العقوبات الأميركية قد تفتح المجال أمام حرب مفتوحة ضد المصالح الأميركية في العراق”، لافتا إلى ان “أميركا لديها مصالح كبيرة في العراق ومن الممكن ان تستهدف”.

وأضاف الشمري، أنه “لا توجد غرابة إذا استهدفت السفارة الأميركية ومصالح واشنطن في العراق”، معتبرا أن “العقوبات الأميركية تأتي في اعقاب فشلها باثارة فتنة في البصرة”.

وبشأن تواجد مقاتلين للحركة في سوريا، أكد الشمري أن “وجودنا في سوريا رسمي وقانوني وبموافقة حكومة دمشق”، لافتا إلى أن “العمليات العسكرية في سوريا اوشكت على الانتهاء وان الجيش السوري يقترب من إعلان النصر النهائي”.



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