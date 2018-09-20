وزارة الخارجية يطلب من سفيرها بطهران العودة لبغداد فورا

2018/09/20 | 10:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادطالبت وزارة الخارجية العراقية، الأربعاء، سفيرها في طهران راجح الموسوي بالعودة إلى بغداد فورا، وذلك بعد انتشار مقطع له أثار ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد محجوب في بيان إن “الوزارة تأسف للتصرف غير المسؤول الصادر من سفير العراق لدى طهران مع المواطنين العراقيين”، مشيرا إلى أن “الوزير إبراهيم الجعفري وجه بإعادة السفير إلى بغداد فورا على أثر هذا التصرف”.

وأضاف محجوب أنه “سيجرى التحقيق بالأمر واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المترتبة على هذا السلوك”، لافتا إلى أن “الوزارة تهيب ببعثاتها كافة أن تكون بخدمة المواطن وعونا له وساهرةً على خدماته”.

وشدد المتحدث باسم الخارجية العراقية على ضرورة أن “تلتزم سفارة العراق في طهران بأن تكون بيتا للمواطنين العراقيين أسوة بالبعثات الأخرى”.

ويأتي قرار الوزارة بعد انتشار مقطع يظهر السفير العراقي، وهو ينهر مجموعة من الجالية في طهران، بدلا من الإصغاء لمشكلاتهم بالقول: “لا أسمع من أحد، وتلك حكومتكم في بغداد اذهبوا إليها”، ثم غادر المجلس.

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