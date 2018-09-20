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تربية نينوى لـ “النور”: صرف الرواتب المدخرة للموظفين والمعلمين خلال الايام القادمة
2018/09/20 | 10:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- النور نيوز/ نينوىاعلن معاون مدير عام تربية نينوى خالد شاهين عن موافقة وزارة المالية على توزيع الرواتب المدخرة لمنتسبي تربية نينوى من الموظفين والتربويين وسيبدا الصرف خلال الايام القادمة.

وقال شاهين في تصريح لـ “النور نيوز” انه “فيما يخص الرواتب المدخرة تم توقعي الكتاب في وزارة المالية بجود وزير التربية محمد اقبال الصيدلي ومدير تربية نينوى، وسيتم الروتب المدخرة على شكل وجبات خلال الايام المقبلة”.

واضاف “تم الموافقة الوزارية على الترفيعات وسيتم صرفها منذ بداية الشهر المقبل، وكذبل حصلت موافقة وزارة التربية على تزويد الكوادر ببطاقة ماستر كارد لاستلام الرواتب، وسيتم توزيع الاستمارات على الكوادر”.

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