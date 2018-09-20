2018/09/20 | 10:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ انتقد الأمين العام لحراك "الجيل الجديد" في إقليم كوردستان ساشوار عبد الواحد يوم الخميس قرارات أصدرها رئيس مجلس الوزراء العراقي المنتهية ولايته حيدر العبادي، داعيا إياه الى التراجع عنها.

وقال عبد الواحد في بيان ورد لشفق نيوز، اليوم، انه "للأسف صدرت قرارات متسرعة وغير مدروسة من قبل رئيس حكومة تصريف الأعمال حيدر العبادي ، وكان أسوأ وأخطر هذه القرارات إقالة رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح فيصل الفياض ، وذلك لأسباب ودوافع شخصية معروفة للجميع".

وأضاف ان "استغلال المنصب الحكومي لتصفية الخصومات السياسية ضمن سباق الحصول على المناصب هو مخالفة قانونية ودستورية صريحة".

ورأى عبد الواحد ان "المساس بهيئة الحشد الشعبي خطأ لا يغتفر (..) ومن المؤسف ان تؤدي خصومات العبادي وانفعالاته الى المساس بهيئة الحشد واقالة رئيسها ..".

وتابع بالقول ان "صراع الكراسي قد تسبب في جعل العبادي يعيد رسم السياسة الخارجية للعراق وفق اهوائه الشخصية ، فهو يجامل الادارة الامريكية لكسب ودها ودعمها لترشيحه لمنصب رئيس الوزراء ، في حين اعلن وبلا خجل تأييده للعقوبات المفروضة على الجارة ايران رغم انها الحليف الاستراتيجي للعراق".

واختتم عبد الواحد بيانه بالقول "نأمل ان يتراجع العبادي عن قراراته غير المدروسة ، ويعيد النظر في اي خطوة او توجيه يصدر منه ، ويجعل المصلحة الوطنية فوق الطموحات الشخصية".

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